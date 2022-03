Fiorentina-Juventus: per Vlahovic si prospetta una partita bollente

La semifinale di andata tra Fiorentina e Juventus si avvicina: come sarà accolto Vlahovic? Per l'ex si prospetta una partita difficile

Quella tra Fiorentina e Juventus sarà una partita molto speciale per Dusan Vlahovic, che si troverà ad affrontare per la prima volta il suo passato. Il bomber serbo è stato definito un traditore dalla tifoseria viola, che, per usare un eufemismo, non ha gradito il trasferimento in bianconero. In conferenza stampa Allegri ha detto: "La partita di domani sera dovrà essere una serata di sport. Vlahovic è riconoscente alla città di Firenze e alla squadra che lo ha cresciuto. Sarà una grande partita, anche perché le cose preoccupanti in questo momento non sono esattamente in Fiorentina-Juventus. La Fiorentina è allenata da un allenatore bravo e intraprendente, che le ha dato un gioco aggressivo. Dall'altra parte ci siamo noi che abbiamo voglia di arrivare in finale".