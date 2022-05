Juventus, continua il casting in difesa: Milenkovic è più di un’idea

La Juventus si sta guardando intorno per il dopo Chiellini. Risale le gerarchie Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina.

La Juventussta lavorando incessantemente per rinforzare la difesa. Infatti, il club bianconero, preso atto dell'addio di Giorgio Chiellini, che molto probabilmente andrà a giocare in MLS, dovrà acquistare un nuovo centrale, anche per rimpolpare numericamente il pacchetto arretrato. Negli scorsi giorni Gabriel dell'Arsenal sembrava molto vicino alla Vecchia Signora, ma i costi elevati dell'operazione hanno bloccato tutto, almeno per il momento. In stand-by è anche lo scambio tra Rugani e Acerbi, trattativa che alcuni media danno quasi per certa, ma ancora molto lontana dall'essere definita, visto che ci sono diverse smentite, come raccolto dalla nostra www.

Si riaffaccia così Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, che ha il contratto in scadenza tra una sola stagione, a giugno 2023. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Madama sarebbe interessata all'ex Partizan Belgrado, proprio per dare il cambio a Giorgio Chiellini, dato che il serbo, in alcune caratteristiche, ricorda l'ex Livorno. Il suo eventuale acquisto potrebbe essere quindi un'occasione vera e propria, considerando che il prezzo potrebbe essere molto conveniente, a causa del mancato rinnovo con il club gigliato. Infatti la cifra dell'eventuale operazione, non sarebbe altissima, visto che Milenkovic ha una clausola di 15 milioni, importo che la Juventus potrebbe pensare di spendere per rinforzare la difesa. Anche l'ingaggio del serbo rientrerebbe nel range della Vecchia Signora, visto che il centrale percepisce attualmente 2,5 milioni.

Qualche mese fa, lo stesso classe '97, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro: "Credo in questo progetto. Come ho detto ad inizio stagione quando ho rinnovato il contratto, l’ho fatto perché ho visto una società ambiziosa, con un allenatore che propone un gioco che piace molto a tutti, moderno e ovviamente ci credo, questo è sicuro". Dichiarazioni che al momento non sembrano far pensare ad un addio, ma il calciomercato fa cambiare in pochissimo tempo le carte in tavola.