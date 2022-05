Le probabili formazioni di Fiorentina-Juve: fuori Vlahovic e Dybala!

La Juve si prepara ad affrontare la Fiorentina. Come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni

La Juve si prepara ad affrontare l'ultimo avversario della stagione: la Fiorentina. Questo sarà il quarto incontro stagionale tra le due squadre dopo il match di andata in Serie A e le due semifinali di Coppa Italia. Per ora lo score parla chiaro: tre vittorie a zero per la squadra di Massimiliano Allegri. Questa volta, però, la situazione potrebbe essere diversa. La squadra di Italiano, infatti, sta ancora lottando per un posto in Conference League e farà di tutto per portare a casa i tre punti. La Juve al contrario non ha più molto da chiedere e rischia di scendere in campo senza la giusta mentalità. Battere i bianconeri, però, non sarà facile. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.