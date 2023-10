Girelli, Beerensteyn e non solo: tutte le statistiche post Fiorentina-Juve Women

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sulle statistiche sul match tra Fiorentina e Juve Women: "Nessuna giocatrice ha segnato più di Cristiana Girelli contro la Fiorentina in Serie A (nove come Barbara Bonansea e Lana Clelland). La Fiorentina è la squadra contro cui più volte Cristiana ha sia segnato che fornito un assist in un singolo match in Serie A nelle ultime quattro stagioni (dal 2020/21): tre. In generale, nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2020/21), Girelli è la giocatrice che conta più gare con almeno un gol e un assist (otto, almeno due più di qualsiasi altra calciatrice).