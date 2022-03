Fiorentina-Juventus, le reazioni social dei bianconeri

I giocatori di Max Allegri hanno celebrato sui propri profili la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia, ottenuta nel recupero.

redazionejuvenews

Ieri la Juventusha vinto in modo aleggiano, di corto muso. Una partita di sofferenza, in cui la Fiorentina ha attaccato molto e ha dato tutto per diversi motivi. La storica rivalità con i bianconeri da una parte, il senso di rivalsa nei confronti di Dusan Vlahovic. La squadra di Allegri ha saputo difendersi con ordine e ha saputo contenere le offensive viola e tenere botta. Una vittoria nel recupero, grazie alla qualità di Juan Cuadrado, entrato dalla panchina, che porta ai bianconeri il primo atto della doppia sfida che mette in palio un posto in finale di Coppa Italia.

La qualificazione è indirizzata, ma ancora in bilico e la gara di ritorno all'Allianz Stadium. E in questo senso alcuni giocatori della Juve hanno voluto predicare calma e non cantare vittoria in vista dei prossimi 90 minuti. Ad esempio Leonardo Bonucci, che su Instagram ha scritto: "È solo il primo tempo: godiamoci questa vittoria ma al ritorno servirà ancora un grande lavoro di squadra, come fatto oggi". Dello stesso avviso è Mattia Perin, che ieri è stato tra i pali per la gara del Franchi: "Non è ancora fatta, per niente. Teniamo alta la concentrazione e conquistiamoci la finale nel nostro stadio".

Anche Danilo si dice pronto al secondo round: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, credendoci fino alla fine e non mollando mai. Siamo a metà del lavoro ma questo è lo spirito giusto". Adrien Rabiot invece ha commentato così la gara: "Bella vittoria, grande lavoro di squadra. Altri 90 minuti con la stessa determinazione per arrivare in finale". Commenti di festa sui social anche da chi non ha potuto prendere parte alla sfida, come gli infortunati Chiesa, Kaio Jorge e capitan Chiellini, che ha scritto: "Fino alla fine... Forza Juve!!!". Paulo Dybala invece nelle sue stories ha scritto un sintetico "Vamos" con delle fiamme, mentre Vlahovic ha pubblicato una foto di gruppo con un cuore bianco e uno nero. L'appuntamento ora è al 21 aprile per la partita di Torino.