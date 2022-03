Brambati: “Per la Juve l’importante non è il gioco, è vincere”

Il procuratore ed ex giocatore ha parlato ai microfoni di 'Maracanà' su TMW Radio, parlando delle grandi del campionato in ottica Scudetto.

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di 'Maracanà', su TMW Radio, toccando diversi temi riguardanti le big del nostro calcio. Dopo la partita di ieri sera tra Fiorentina e Juventus, vinta allo scadere dai bianconeri grazie a un autogol di Venuti, ci sono state diverse critiche nei confronti del gioco di Massimiliano Allegri. Brambati dice la sua: "Se ingaggi uno come lui, sai che tipo di allenatore è. Si tratta di un tecnico che porta a casa il risultato senza guardare troppo al gioco. Poi c'è da dire che Cristiano Ronaldo è andato via il 28 agosto ed è stato sostituito con Moise Kean. Così si è ritrovato un reparto offensivo leggero, con Paulo Dybala che ha avuto diversi problemi fisici. Allegri comunque era lo stesso anche quando ha raggiunto due finali di Champions League. Alla Juve non basta giocare bene, ma vincere. Ieri comunque mancavano in tanti, quasi 8 titolari. Chissà cosa farebbe un'altra squadre con tutte queste assenze".