Vlahovic e l’esultanza del giorno dopo sui social network

Il serbo ieri ha vissuto una serata particolare per il suo ritorno a Firenze dopo la partenza di gennaio. Oggi ha festeggiato su Instagram.

redazionejuvenews

Ieri Vlahovic è stato sicuramente l'uomo della serata. Non tanto per la prestazione, che lo ha visto imbrigliato falla difesa viola, con una sola vera occasione, in cui Terracciano ha messo i guanti sul suo tentativo di pallonetto. Ma per l'atmosfera che il Franchi gli ha riservato. Fin dal fischio finale dei quarti, la partita di ieri sera era stata preparata dai tifosi viola. Il centravanti bianconeri è stato il chiaro obiettivo della coreografia della Curva Fiesole: "Fiorenza… per lo ‘nferno tuo nome si spande". E gli striscioni esposti prima del match, che citavano il canto XXXII dell'Inferno di Dante, quello riguardante i traditori: "Omai non vo' che più favelle, malvagio traditor; ch'a la tua onta, io porterò di te vere novelle". Senza dimenticare i 10 mila fischietti per prenderlo di mira, oltre ai cori.

Uno stadio rovente, in cui però lui non ha mai perso le staffe ed è rimasto concentrato. Una partita difficile, con pochi palloni giocabili e anche per suoi demeriti, ma senza farsi condizionare dalle provocazioni e dall'ambiente circostante. A fine partita poi ha anche avuto la lucidità di andare a consolare il suo ex compagno di squadra Lorenzo Venuti. Il difensore viola, autore dell'autogol che ha deciso il match dopo l'iniziativa di Cuadrado. Un gesto da campione quale si sta dimostrando.

Oggi però ha voluto farsi sentire, se non in campo, almeno su Instagram. Lo ha fatto pubblicando una storia con la foto di gruppo con i suoi compagni. Un'immagine semplice con l'esultanza per una vittoria tanto sofferta, quanto cercata. E sullo sfondo una tribuna gremita di tifosi viola. Il passato alle spalle e il presente davanti. Il tutto corredato da due cuori, uno bianco e uno nero. Quelli che sono i suoi nuovi colori. Un messaggio forte nella sua semplicità. Sobrio ma convinto nella gioia di vincere, senza ipocrisie da ex. Un esame superato per DV7, se non per il voto in pagella, almeno per la maturità con cui ha affrontato questa sfida.