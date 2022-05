Juventus, il report dell’allenamento odierno: recuperato McKennie

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri. Si rivede in gruppo McKennie dopo più di tre mesi.

La Juventus è pronta per concludere la stagione con l'ultimo match di campionato, contro la Fiorentina , nella cornice dell'Artemio Franchi. I bianconeri non hanno oramai più nulla da chiedere al campionato, visto che oramai il quarto posto è stato raggiunto da settimane e gli altri obiettivi stagionali sono sfumati da tempo. L'ultimo incontro dell'annata, però, potrà essere utile per testare qualche giovane interessante e per provare nuove soluzioni di gioco in vista della prossima stagione. Inoltre, non è da sottovalutare anche la squadra avversaria, visto che con la Fiorentina c'è una rivalità storica, motivo per cui il match non sarà una passeggiata, anche perché i viola devono ancora conquistare la qualificazione alle coppe europee.

Ecco il comunicato della Juventus: "Si avvicina l’ultima sfida della stagione per i bianconeri e questa mattina, infatti, la Juve è scesa in campo per proseguire la preparazione in vista di questo appuntamento. Il nostro campionato si chiuderà al Franchi contro la Fiorentina con il match, in programma sabato 21 maggio alle 20:45, che sarà diretto da Chiffi, assistito da Carbone e Longo, quarto ufficiale Giua, VAR Guida, AVAR Massimi. La sessione di lavoro odierna ha previsto una prima parte dedicata ai torelli, prima di proseguire con esercitazioni focalizzate sul possesso palla per poi chiudere con una partitella finale. Weston McKennie ha svolto l'intero allenamento con il gruppo. Domani appuntamento al mattino per l’allenamento della vigilia. Non è prevista la consueta conferenza stampa di Mister Allegri, ma un’intervista in esclusiva ai microfoni di Juventus TV".