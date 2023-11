Fiorentina-Juve si scalda: primi cori contro Vlahovic e Chiesa

La Fiorentina si prepara ad accogliere Vlahovic e Chiesa: i due attaccanti della Juve sono i due grandi ex della partita

Non sarà un derby vero e proprio ma la rivalità tra Fiorentina e Juve è profonda e sentitissima. Domenica alle 20:45 la formazione di Italiano ospiterà al Franchi di Firenze quella di Allegri, in un match si prospetta già ricco di emozioni.

I tifosi della Fiorentina non hanno perso tempo e hanno già cominciato a scaldare l'ambiente . Nel corso dell'allenamento all'interno del nuovo Viola Park, infatti, i tifosi viola hanno intonato cori in favore dei loro beniamini, ma anche contro Vlahovic e Chiesa.

I due attaccanti della Juve sono infatti i grandi ex della partita, mai perdonati dalla tifoseria della Fiorentina per il passaggio in bianconero.