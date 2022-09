Sottil: Nel secondo tempo abbiamo schiacciato la Juve”

La sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus si è conclusa 1-1. I bianconeri sono passati in vantaggio nei primi minuti con Milik, ma poi hanno subito il ritorno della squadra di Italiano, che ha trovato il pareggio con Christian Kouamé. L'attaccante ivoriano ha parlato a fine partita ai microfoni di Dazn: "Ci tenevo tanto perché sono andato via con la voglia di ritornare. Adesso che sono tornato sto bene dal primo giorno. Segnare contro la Juve vale tanto per me. Tengo molto a Ikonè, che sta attraversando un periodo difficile. I rigori si possono sbagliare, ora vinceremo la prossima. Non credevo di rimanere e poi mi sono guadagnato tutto sul campo. Per me vuol dire molto, ringrazio il mister. Non voglio pensare ai gol, ma a divertirmi e aiutare la squadra".