Juve, Szczesny al bivio: senza il rinnovo sarà addio in estate

Protagonista nella sfida di San Siro al Milan con una parata decisiva su Giroud nei primi minuti di gara, Szczesny potrebbe però non essere ancora troppo a lungo l'estremo difensore della Juventus . Con un contratto molto pesante in scadenza il 30 giugno 2025, il portiere bianconero sarà presto chiamato al varco per prendere una decisione importante sul suo futuro.

I 6,5 milioni di euro a stagione percepiti da Szczesny sarebbero uno sgravio di troppo per la Juventus. La società ha però stima del giocatore e non vorrebbe perderlo facilmente. Al calciatore sarebbe stato proposto da tempo un compromesso: un nuovo contratto con lo stipendio attuale spalmato in più stagioni. Se la firma arrivasse in prossimità dell'estate, sostanzialmente un dimezzamento o poco più attraverso magari alcuni bonus. Se l'offerta fosse confermata, la palla passerebbe tra le mani del portiere polacco. Questi sarebbe chiamato in un certo senso a una prova d'amore per i colori bianconeri.