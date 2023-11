Fiorentina, Italiano: “Juve? Mi aspetto una partita difficile come le altre”

Intervenuto sul canale della Fiorentina in vista del match contro la Juve l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha detto: "Mi aspetto una partita difficile come tutte le altre. Parlavamo di quella in trasferta con la Lazio, che era temibile e forte, e così è stato. Andiamo ad affrontare un'altra squadra che è altrettanto forte e capace di vincere gare e mettere in difficoltà chiunque. Dunque dobbiamo prepararla bene e spero che lo stadio ci trascini. Spero che alla fine possiamo gioire tutti insieme. Arriveranno da qualsiasi parte, hanno qualità, fisicità e tutto quello che può mettere in difficoltà chiunque, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, a iniziare con furore e mettere grande qualità in entrambe le fasi perché penso che solo così si vincano le gare".