Figo: "La Juve ha fatto un cambio importante. Sullo Scudetto..."

Luis Figo, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dello Scudetto. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Purtroppo non ho visto Inter-Juve per motivi personali. Ma ho visto il risultato finale e mi sembra che sia stata una partita spettacolare, straordinaria, con ben otto gol. Ed in Italia non siete abituati a vedere partite così pirotecniche, ricchissime di reti. Soprattutto poi in un Inter-Juventus…La forza dell’Inter resta sotto gli occhi di tutti, è la squadra che ha dominato gli ultimi anni. Il Napoli è partito molto bene, sta facendo un ottimo inizio di stagione. E vediamo cosa sapranno fare anche Milan e Juventus. L’Inter oggi è la squadra più completa di tutte. La Juventus viene da un cambio importante, con l’arrivo di Thiago Motta. Lo stesso il Napoli con Conte. Vediamo chi sarà capace di essere più regolare durante tutta la stagione. Questo conterà sicuramente”.

Sul Napoli

“Il campionato? Non sarà diverso dagli scorsi anni, non mi sembra cambiato tanto rispetto a prima. Se il Napoli può arrivare fino in fondo? E’ un aspetto da valutare, visto che non hanno le coppe e la stanchezza, ad un certo punto della stagione, si fa sentire”.