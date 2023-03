Il figlio di Tacconi: “Mi chiede sempre quando ridaranno i 15 punti alla Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Tacconi ha parlato delle condizioni di salute del padre, Stefano Tacconi: “Nell’ultimo periodo è migliorato molto. Non cammina ancora benissimo, si aiuta con il deambulatore. Si stanca parecchio, ma quando si abbatte gli faccio io da motivatore. Gli dico: ‘Papà, devi tornare in porta. La Juventus Legends ti aspetta’. Lui sorride e riparte. Ha un grande spirito, come da giocatore. A livello emotivo è ancora un po’ confuso, ma i medici dicono che è normale per quello che ha avuto. Ci vuole un po’ di pazienza. E noi l’abbiamo: ci sentiamo fortunati ad averlo ancora accanto”.