Tacconi lascia l’ospedale, il figlio: “Non dimenticherò mai cosa hanno fatto”

Arrivano buone notizie per i tifosi della Juventus e per quelli di calcio in generale: l'ex portiere della Nazionale e della squadra bianconera Stefano Tacconi ha lasciato l’Ospedale di Alessandria dove era ricoverato da un anno a causa di una emorragia celebrale dovuta dalla rottura di un aneurisma. A dare la notizia è stato lo stesso nosocomio attraverso un comunicato stampa, che il figlio Andrea ha riportato sul suo profilo Instagram.