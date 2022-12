Il figlio di Tacconi: “Papà sta meglio, la Juve si è sempre interessata”

Andrea, figlio dell'ex portiere della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle condizioni di suo padre dopo il malore di aprile

redazionejuvenews

Novità sulle condizioni di Stefano Tacconi, che era stato colpito da un malore improvviso nell'aprile scorso. Il figlio Andrea, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulle condizioni dell'ex portiere della Juventus. Le sue parole sul recupero: "Papà aveva già fatto qualche passo altre volte, però non così bene. Ai miei amici della Juve ho detto 'preparatevi perché presto riporterò mio padre allo stadio'".

La memoria torna a quel 23 aprile: "Nessun figlio vorrebbe vedere il padre in quelle condizioni. Vederlo a terra in quelle condizioni era surreale, mio padre non aveva mai avuto un’avvisaglia di malessere, neanche una linea di febbre".

Le condizioni di Tacconi: "Papà parla sempre del passato, magari è un po’ confuso. Qualche volta gli capita di scambiare i piani, ad esempio mi dice 'oggi gioca Platini contro Maradona'. Ma sta meglio e con la sua forza regala energia a tutti noi".

La vicinanza del club bianconero: "La Juve si è sempre interessata, ma ci hanno scritto in molti, ex giocatori e tifosi di tutte le squadre, non solo della Juve, ma anche del Milan, dell’Inter, di tanti club. Zenga chiede sempre notizie, come Zoff, Schillaci, Ferrara e altri ancora".

Un aneddoto: "Un giorno, da solo, sulla sua carrozzina, si è spostato dalla camera alla piccola sala tv del centro riabilitativo. Non so come, papà ha acceso la tv, ha iniziato a schiacciare i tasti del telecomando e alla fine ha trovato il canale giusto. Da quel momento non si è più staccato dallo schermo. Ha visto credo tutte le partite del Mondiale e i medici sono convinti che gli abbia fatto bene, perché il calcio ha fatto sempre parte della sua vita".