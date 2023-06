La EA Sports ha annunciato il Team of The Season della Serie A 2022/23 di FIFA 23: presenti 5 giocatori della Juve

La EA Sports ha annunciato il Team of The Season della Serie A 2022/23 di FIFA 23. Tra i migliori giocatori scelti per questa stagione ci sono ben cinque calciatori della Juve: Szczesny, Bremer e Rabiot fanno infatti parte della formazione titolare, mentre Cuadrado e Di Maria sono stati aggiunti al gioco come obiettivi extra.