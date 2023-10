Fenucci, l’ad alza la voce dopo Juve e Monza: “Il Var deve intervenire!”

Intervistato per Il Corriere dello Sport, Claudio Fenucci si è espresso sul lavoro della classe arbitrale sin qui da inizio campionato. Il Bologna, anche recentemente attraverso la voce del tecnico Thiago Motta, ha manifestato tutta la loro insofferenza dopo quanto accaduto con Juventus e Monza. In entrambi i casi, il Var non è intervenuto su due episodi a discrezione dell'arbitro e rivelatosi non corrette. Ecco cosa ha detto: