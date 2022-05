Juve Women, le parole delle bianconere nello speciale Twitch

Ieri sul canale Twitch della Juventus lo speciale sullo scudetto delle bianconere, il quinto campionato vinto di fila. Ecco le loro parole.

Le Women bianconere hanno fatto un'altra grande stagione. La squadra guidata da mister Joe Montemurro si è affermata ancora una volta come la più forte in Italia, vincendo il quinto Scudetto di fila , come mai era successo. Un successo che non ha concluso la stagione delle bianconere, perché c'è ancora la finale di Coppa Italia contro la Roma da giocare. Ieri intanto c'è stato lo speciale sullo Scudetto sul canale Twitch della Juventus . Sono state diverse le giocatrici bianconere ad aver parlato del successo appena ottenuto.

Linda Sembrant: "Il mio primo scudetto è stato veramente speciale perché ero appena arrivata alla Juventus, ma anche questo è stato altrettanto perché non ho cominciato la stagione sul campo. L'ho iniziata con un'operazione chirurgica e con il periodo di riabilitazione. Sono tornata in campo solo nel 2022 ed è stato speciale vincere il campionato tutte assieme. Durante il periodo dell'infortunio vedevo giocare le mie compagne e non potevo aiutarle, ma ho dovuto avere molto pazienza tutti i giorni perché non è facile. Ero molto orgogliosa di vederle giocare e per quello che hanno fatto in Champions League".