Finale di Coppa Italia: una produzione tv da record

redazionejuvenews

La finale di Coppa Italia sarà un grande evento mediatico. Ecco tutti i dettagli spiegati dal sito della Lega Serie A: "Sarà un grande spettacolo quello offerto per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa, con l’utilizzo di tecnologie sempre più innovative, ottiche speciali, super Slow Motion, integrazioni virtuali e camere cinematografiche che renderanno unico ed entusiasmante il racconto dell’evento.

La gara tra Juventuse Inter, in programma mercoledì 11 maggio allo stadio “Olimpico” di Roma, vedrà l’impiego di oltre 35 telecamere (tra telecamere Host e telecamere di integrazione del primario Licenziatario nazionale Mediaset e del Broadcaster internazionale Abu Dhabi Sports), inclusa la Robycam. Record per una gara organizzata in Italia da Lega Serie A, realizzata con il partner tecnico NEP Italy ed in collaborazione con il provider NVP per una integrazione a carattere cinematografico anche con droni, impiegando innovative telecamere e nuove ottiche cinematografiche Sony che consentiranno di raccontare l’evento, nell’ambito della ripresa della partita, sotto nuovi punti di vista rispetto al tradizionale, con il supporto di replay Super Slow Motion (mai impiegati in Italia) per numero di fotogrammi al secondo e qualità video.

Sarà inoltre effettuata (con il partner tecnologico Hawk Eye) una sperimentazione della tecnologia cd. "Virtual Recreation" che consentirà all’utente finale di rivedere in riproposizione i replay di azioni di gara in realtà aumentata (come in un videogioco), includendo anche i dati statistici e di tracking evoluti combinati con il video.

Come avvenuto per il precedente Evento di Supercoppa Frecciarossa, parte integrante della produzione sarà la cd. Buggy-cam denominata “Coppa Italia Frecciarossa Cam”: una telecamera montata su una macchina radiocomandata (provider Movicom) che simulerà un treno e si muoverà sul campo durante le fasi di pre-gara posizionandosi poi in opposite durante la partita, fornendo esclusive inquadrature vicinissime all’azione.

“Dopo la prima trasmissione di una partita di calcio nel Metaverso in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa alziamo ulteriormente il livello e portiamo sul campo importanti novità tecnologiche per offrire uno spettacolo sempre più entusiasmante per i tifosi – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Sperimentazione e innovazione tecnologica sono le parole chiave del nuovo modo in cui vogliamo raccontare i nostri eventi, con una produzione che si avvicina sempre più ai prodotti cinematografici. Nuove modalità e linguaggi per rendere il prodotto sempre più spettacolare”.

La Finale di Coppa Italia Frecciarossa sarà trasmessa in oltre 170 territori da più di 35 broadcaster esteri. Nello specifico:

Africa Sub-Sahariana: StarTimes

Americhe: ESPN (America Latina incl. Brasile), Fubo TV (Canada), Paramount (USA, Territori USA)

Asia: Migu (Cina), Zhibo (Cina), iCable (Hong Kong), DAZN (Giappone), TVRI (Indonesia), UseeTV (Indonesia), Macau Cable TV (Macao), Astro (Malesia, Brunei), Singtel (Singapore), TrueVisions (Thailandia), HTV (Vietnam)

Europa: DigitAlb (Albania), DAZN (Austria, Germania, Spagna), TV Arena Sport (Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Slovenia), A1 (Bulgaria), Cyta (Cipro), Ekstra Bladet (Danimarca), L’Equipe (Francia, Andorra, Monaco, Territori francesi d’oltremare), Nova (Grecia), Charlton (Israele), ArtMotion (Kosovo), TSN (Malta), VG (Norvegia), Ziggo (Paesi Bassi), Polsat (Polonia), Sport TV (Portogallo), Premier Sports (Regno Unito, Irlanda), AMC Networks (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria), Prima Sport (Romania), Okko (Russia), Aftonbladet (Svezia), Blue (Svizzera), TRT (Turchia), TRBC (Ucraina), NTRC (Uzbekistan)

Medio Oriente e Nordafrica: Abu Dhabi Media".