Inter-Juve 2018, il giornalista Roma: “Non volevamo gettare la croce sui bianconeri”

Le dichiarazioni del giornalista

I tre protagonisti, in sostanza, hanno fatto un clamoroso autogol. C’è stata, di certo, la manipolazione dei file, almeno secondo il mio parere. Ieri, poi, abbiamo scoperto che anche in occasione dell’espulsione di Vecino c’è qualcosa che non quadra: al contrario dell’altro episodio, in questo c’è l’audio del Var ma non il video e, inoltre, manca anche l’audio dell’arbitro. Insomma, siamo stati querelati per intimorirci e non farci andare avanti nell’inchiesta, perché, come dice Beppe Grillo, si querela sempre la verità e mai le bugie. Questo, però, ha scoperchiato il vaso di Pandora. Un’altra stranezza di quella gara è che la telecamera che registra tutta la gara ha un video che dura 30” in meno rispetto al totale dei video ritagliati. Anche qui, dunque, credo ci sia stata manipolazione, perché mancano proprio i 30” in cui Orsato risponde a Valeri. Noi, comunque, volevamo solo capire perché mancasse l’audio e non gettare la croce sulla Juventus.