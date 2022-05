Juve, talento e fair play: Fagioli vince il premio Gentleman Morosini

Il centrocampista della Juve in prestito alla Cremonese Fagioli è stato premiato per il suo fair play: vinto il Gentleman Morosini

In vista della prossima stagione la Juve si prepara a riaccogliere tanti giovani di talento. Tra questi uno dei più interessanti è sicuramente Nicolò Fagioli, centrocampista fresco vincitore della Serie B con la Cremonese. Il classe 2001 si giocherà un posto nella squadra di Allegri con altri due giovani: Rovella e Miretti . Nel 2018 Allegri parlando di Fagioli aveva detto: "Conosce il calcio e i tempi di gioco. E' un piacere vederlo giocare". Sarà lui a rimanere in prima squadra?

Centrocampista dotato di una grandissima tecnica, Fagioli potrebbe tornare molto utile ai bianconeri. Dalla sua anche un altro punto a favore. Ieri il classe 2001 è stato premiato dalla Lega Serie B per il suo atteggiamento con il premio Gentleman Morosini. Ecco il comunicato: "Classe, fair play e qualità. Va a Nicolò Fagioli , centrocampista della Cremonese e della Nazionale Under 21, la decima edizione del premio “Gentleman” categoria “Serie B” , riconoscimento dedicato all’ex giocatore del Livorno Piermario Morosini . L’evento, ideato nel 1996 da Gianfranco Fasan e Federico Alosi e giunto alla 26a edizione, celebra figure che si contraddistinguono per sportività nel calcio professionistico, dimostrando lealtà e rispetto. Dal 2013 vengono eletti anche calciatori del campionato di Serie BKT e Fagioli succede così ad Andrea Costa, vincitore della scorsa edizione.

Fagioli, classe 2001, alla prima vera stagione da professionista, ha collezionato 33 presenze, mettendo a segno 3 gol e fornendo 7 assist. Inoltre, non è mai stato espulso e, a suon di ottime prestazioni, ha trascinato la Cremonese verso la promozione diretta in Serie A. Ha dimostrato di essere un pilastro della Nazionale Under 21 a tal punto da essere convocato anche dal CT della Nazionale maggiore Roberto Mancini per lo stage di Coverciano assieme ad altri giovani talenti del calcio italiano. Fagioli rappresenta il prototipo del giovane che è stato lanciato dalla Serie BKT, avendo avuto la possibilità di crescere calcisticamente e umanamente e ora avrà modo di misurarsi nella massima categoria e di mostrare le proprie capacità".