Exor, lettera agli azionisti: Elkann si “dimentica” della Juve

Nessun passaggio sulla Juve nella lettera agli azionisti di Exor scritta da John Elkann: la scelta fa discutere

Il momento in casa Juve è negativo ed è sotto gli occhi di tutti. I segnali sono molteplici e più o meno evidenti. La posizione in classifica, i risultati sportivi, l’esonero di Thiago Motta, ma anche il comportamento della dirigenza. In questo senso fa discutere la lettera agli azionisti di Exor, la holding a capo della Vecchia Signora. John Elkann si è infatti “dimenticato” di citare il club bianconero, chiaro segnale della sfiducia nei confronti del progetto.

Niente Juve nella lettera agli azionisti di Exor

E pensare che appena un anno fa, invece, nella lunga lettera c'era un lungo passaggio sulla Juve, che letto oggi fa quasi sorridere: "La stagione 2023/24 è "l'anno zero" per la Juventus, in cui la società sta ponendo le basi per il suo ritorno, sia in campo che fuori. Cristiano Giuntoli, che si è unito a noi nel 2023 e che è stato appena nominato miglior direttore sportivo dell'anno ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli lo scorso anno, contribuirà a plasmare la Juventus del futuro. La squadra punta a tornare in Champions League e ha già confermato la sua presenza nella Coppa del Mondo per Club Fifa allargata nell'estate del 2025. Con una maggiore attenzione ai giovani talenti della squadra Next Gen, la Juventus punta a costruire una struttura di costi sostenibile, in linea con le nuove normative Uefa, che richiedono ai club di ridurre sempre più gli stipendi dei giocatori e gli ammortamenti in percentuale dei ricavi operativi​".