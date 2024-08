Ex Juve, Venerato: “Allegri norme che circola nell’ambiente Milan”

Ciro Venerato ha parlato dell'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri: per il giornalista, il Milan valuterebbe il suo profilo

Dagli studi della DS, Ciro Venerato ha parlato dell’avvio di stagione non positivo del Milan di Paulo Fonseca. Dopo la sconfitta con il Parma, preceduto dal pareggio casalingo con il Torino, attorno alla figura del tecnico dei rossoneri accrescerebbero i malumori. Il giornalista confermerebbe tale situazione, svelando che il nome di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sarebbe preso in considerazione in caso di esonero.

Venerato su Allegri al Milan

Ecco le sue parole: “Allegri è il nome che sta girando nell’ambiente del calciomercato per la panchina del Milan ma fino al derby non accadrà nulla, cioè fino alla quinta giornata di campionato, poi vedremo”.