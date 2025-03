Ex Juve, Tarallo: “Neanche Conte conosce il suo futuro”

Tarallo ha parlato dell'ex allenatore della Juventus, Conte: per il giornalista, ci sarebbe grande incertezza relativa al suo futuro

Intervistato a 1 Football Club, Carlo Tarallo ha parlato del futuro dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, accostato anche alla panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “Forse neanche lui sa ancora cosa farà. C’è stato un momento di gelo con la società, coinciso più o meno con il mercato. Conte ha rilanciato la sua immagine in modo importante grazie alla grande stagione al Napoli e sicuramente ci sono club italiani che cercano un allenatore del suo calibro. Bisogna vedere se si convincerà a restare. Per me, sia per l’interesse che sta ricevendo sia per alcuni eventi di questa stagione, non è da escludere a priori la possibilità che vada via. Non credo che abbia deciso di andarsene, ma non lo esclude. Dipenderà da come finirà il campionato e da cosa gli verrà prospettato per il futuro dal Napoli. Credo che sia tentato da un eventuale progetto altrove e magari abbia già ricevuto qualche proposta importante”.

Tarallo: “Non è vero che Conte è un risultatista”

Inoltre, sull'ultima vittoria del Napoli contro il Milan, la firma de La Verità ha detto: "E' stata una bella partita e, secondo me, anche la dimostrazione che tutte le volte in cui si è detto che Conte fosse un risultatista e che il Napoli non giocasse bene, ci si sbagliava. Nel primo tempo, la squadra ha giocato un calcio davvero piacevole. È stato un Napoli bello da vedere, ma anche concreto, perché alla fine ha portato a casa i tre punti. Il modo in cui ha vinto la gara è importante: ha ottenuto il risultato attraverso un gioco piacevole".