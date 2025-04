Ex Juve, Soulè: “Da Allegri ho imparato tantissimo”

Matias Soulè ha parlato dell'ex allenatore della Juve, Max Allegri: per il calciatore, il tecnico sarebbe stato importante nella sua crescita

Intervistato per Il Romanista, Matias Soulè ha parlato, tra i vari argomenti, dei suoi trascorsi alla Juventus sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: “Da Allegri ho imparato tantissimo, poi sono andato al Frosinone per giocare di più, però sono stato un anno con lui. Il mister voleva che giocassimo molto stretti per non far passare la palla e andare poi. Credo che per lui l’aspetto fondamentale sia quello, poi ti lascia tanta libertà. Anche lui vuole che stiamo chiusi senza far passare la palla, per poi uscire senza rischiare in mezzo. Con me, appena arrivato, si vedeva che sapeva già che mi trovavo in difficoltà”.

Soulè: “Ranieri ci ha tranquillizzati nel brutto momento in cui ci trovavamo”

Il calciatore della Roma ha proseguito parlando dell'attuale tecnico dei capitolini, Claudio Ranieri: "Ora che sai bene di essere in difficoltà, l'unica cosa che puoi fare è giocare semplice, che poi piano piano ti verranno anche delle cose migliori. Ora devi essere più concreto. Lui è così, arriva con semplicità al concetto, ci ha tranquillizzato con le parole. Lui parla, e tu sai che ha l'esperienza dalla sua. Ci ha tranquillizzati nel brutto momento in cui ci trovavamo".