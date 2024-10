Ex Juve, Slot: “Chiesa molto poco coinvolto in allenamento…”

Arne Slot ha parlato dell'ex attaccante della Juve, Federico Chiesa: il giocatore continuerebbe a convivere con il problema degli infortuni

In conferenza stampa, l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato dell’attaccante Federico Chiesa, giunto in estate dalla Juventus. Ecco le sue parole: “È innegabilmente dura per i giocatori quando hanno a che fare con gli infortuni. Soprattutto nell’immediato, è difficile valutare l’entità dell’infortunio; di solito pochi giorni forniscono una visione più chiara. Con Federico, è piuttosto semplice, anche se certamente complesso. La sua assenza dal ritiro lo ha lasciato indietro, soprattutto ora che sta passando a un campionato che opera a un’intensità maggiore della Serie A. Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi posso affermarlo con sicurezza ora. Quel salto di intensità rappresenta una sfida per lui per eguagliare i livelli di forma fisica dei suoi compagni di squadra”.

Slot: “Continuiamo a sperare nel contributo di Chiesa”

Il tecnico del Liverpool ha proseguito su Chiesa: “È sicuramente una grande delusione vederlo così poco coinvolto nell’allenamento. Provo sinceramente dispiacere per lui, ma con un contratto a lungo termine in atto, continuiamo a sperare che contribuirà in modo significativo una volta che sarà completamente in forma. Sfortunatamente, il suo nome è apparso nella lista dei titolari solo una o due volte finora”.