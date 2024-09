Ex Juve, Rabiot torna in Francia: c'è l'accordo - JuveNews.eu

L'ex Juve Adrien Rabiot ha finalmente trovato una nuova squadra: accordo per il trasferimento al Marsiglia

Dopo la fine della sua esperienza con la Juve Adrien Rabiot è rimasto per diversi mesi svincolato ma ora si prepara a tornare in campo. Il centrocampista francese, che sperava nella chiamata di una big di Premier League, diventerà presto un nuovo giocatore del Marsiglia. A comunicarlo è stato lo stesso club francese che in una nota ha scritto: “L’Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un accordo di principio con Adrien Rabiot per l’arrivo del centrocampista della nazionale francese. Il giocatore si unirà ufficialmente all’OM subordinatamente all’esito delle visite mediche“.

Ex Juve, Rabiot al Marsiglia: i dettagli

Ora l’ex Juve svolgerà le visite mediche e poi firmerà un contratto biennale. Il classe 1995 sarà subito a disposizione di Roberto De Zerbi, pronto a fare la differenza nella lotta al titolo dei francesi. Il Marsiglia è infatti secondo in classifica a soli due punti di distanza dal fortissimo PSG. Merito di tale crescita va di certo al talento dell’allenatore italiano ma anche a un calciomercato molto ambizioso che a portato a Marsiglia anche Mason Greenwood, che ha avuto subito un impatto importante. Per Rabiot sarà una sorta di sfida al passato: il centrocampista francese è infatti cresciuto proprio nelle giovanili del PSG.