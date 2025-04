Ex Juve, Quintale: “Contatti seri tra Milan e Conte”

Peppe Quintale ha parlato dell'ex allenatore della Juve, Antonio Conte: per il conduttore, ci sarebbero stati dei contatti tra lui e il Milan

Intervistato a 1 Football Night, Peppe Quintale ha parlato dell’ex allenatore della Juventus, Antonio Conte, oggi al Napoli, e dei rumors sul suo futuro. Ecco cosa ha detto: “Ieri sera ho guardato la partita con un ex giocatore del Milan, e mi ha detto che il club rossonero ha contattato Conte in modo molto serio. Questo è certo, poi vedremo cosa accadrà. Non lo so dire con certezza, ma i sondaggi ci sono stati sicuramente. Il Milan ha dimostrato quest’anno, purtroppo, di avere delle lacune dirigenziali. Io vivo tra Lugano e Milano, e ne parlo spesso con chi è nell’ambiente. Se ci fosse stato Conte, non sarebbe stato mai permesso un atteggiamento come quello di Theo Hernández, con i capelli rosa e le mani sui fianchi durante un timeout. Con lui, a momenti, i giocatori non vanno nemmeno a bersi uno spritz al bar! Conte è un tecnico con un altro tipo di mentalità. Però, nel calcio, ho capito che i contratti valgono poco o niente. Sono assolutamente aleatori”.

Quintale: “Conte non ha problemi a dare le dimissioni”

Il conduttore ha proseguito: "Se Conte non ottiene la campagna acquisti che vuole, non ha problemi a dare le dimissioni. Troverebbe subito un'altra squadra pronta a pagarlo altrettanto, se non di più. Quindi non vedo il problema. Secondo me, tra lui e il presidente c'è un rapporto basato sull'onore e sulla stretta di mano: parleranno e si capiranno. Ma Conte vuole una squadra più forte, perché se c'è la reale possibilità di qualificarsi in Champions League, servono rinforzi. Non possiamo pensare di affrontare una competizione del genere con alcuni degli attuali giocatori. Gli infortuni sono stati un problema e la coperta corta rischia di diventare un limite ancora più grande. Quindi, il Napoli deve intervenire sul mercato".