Ex Juve, Pirlo esonerato: fatale l’ultimo KO della Sampdoria

Pirlo non è più l'allenatore della Sampdoria: l'ultima sconfitta pervenuta dall'ex tecnico della Juventus è stata fatale per il suo esonero

Un punto in tre partite e per ultima la sconfitta della sua Sampdoria in trasferta per mano della Salernitana segna il capitolo finale dell’avventura di Andrea Pirlo. L’ex calciatore e allenatore della Juventus è stato infatti ufficialmente esonerato dal club. Pirlo aveva guidato la squadra anche nella scorsa stagione. Dopo una prima parte di campionato complicata, era riuscito a portare la Samp fino ai play off Promozione.

Esonero Pirlo: Giampaolo e Sottil i possibili sostituti

Il sogno di ritornare immediatamente in Serie A si è però spento immediatamente al primo turno contro il Palermo che, con un 2-0, aveva superato i blucerchiati al Barbera. L’inizio shock di quest’anno, per una società che punta al ritorno in massima categoria, è però stato troppo. Secondo le prime indiscrezioni, Marco Giampaolo e soprattutto Andrea Sottil sarebbero i principali candidati a coglierne l’eredità.