Ex Juve, Pereyra vicinissimo al ritorno in Serie A: ecco dove giocherà

La firma del nuovo accordo, dalla durata di un anno, potrebbe già avvenire in giornata o al massimo per domani. Per il centrocampista argentino si tratterebbe della settima stagione con la maglia dei friulani. Sul futuro dell'ex Juventus si erano aperte diverse opportunità, ma alla fine, dopo un periodo di riflessione, il giocatore sembrerebbe aver scelto di tornare nella squadra nel quale si è messo maggiormente in mostra in Italia.