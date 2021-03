Gotti. “Pereyra è cresciuto molto rispetto a quando era alla Juve”

L'allenatore dell'Udinese ha parlato al termine del match

L'allenatore dell'Udinese luca Gotti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine del match pareggiato a Marassi contro il Genoa per 1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete di Goran Pandev che però non è bastata per portare a casa i tre punti, a causa della rete del pareggio messa a segno dall'argentino Rodrigo De Paul. Il tecnico si è poi soffermato anche sull'evoluzione di Roberto Pereyra, facendo notare quanto il suo modo di giocare sia cambiato rispetto a quando era arrivato alla Juve.

SULLA PARTITA DI IERI CONTRO IL GENOA - "Nei tre minuti di recupero abbiamo concesso tre occasioni, prima di quei minuti avremmo pensato di aver lasciato in campo due punti. Pensavamo di trovare la situazione per vincere la partita, le occasioni ci sono state. Secondo me concedendo poco ci saremmo messi nella situazione di portare a casa qualcosa di importante, invece nel recupero è venuta fuori questa occasione di Behrami che ci ha spaventati".

SULLA CONDIZIONE CHE STA ATTRAVERSANDO DE PAUL - "Non c'è grande bisogno di motivarlo. Non è semplice essere accostato sempre a grandi palcoscenici e ripartire più forti di prima, lui sta acquisendo maturità sempre di più e lo sta dimostrando anche in campo nel migliore dei modi".

SULLA STAGIONE DI PEREYRA E NUYTINCK - "Pereyra alla soglia dei 30 anni ha cambiato le sue caratteristiche fisiche che lo avevano portato anche alla Juventus. Gli riconosco grande sensibilità e capacità di leggere la partita, riesce a interpretare bene ad altissimo livello le partite. Ha capacità non comuni che io cerco di sfruttare al meglio in base alle esigenze. Nuytinck è un professionista esemplare, tutti questi nomi che abbiamo fatto sono presenze di grande positività all'interno del gruppo. Guardo questi ragazzi nello spogliatoio e vedo degli esempi di quello che è giusto fare".