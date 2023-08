Ex Juve, Paredes può tornare in Italia: una big valuta l’acquisto dal PSG

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la Roma starebbe valutando di richiederlo al club parigino in caso di cessione di Nemanja Matic . Il Rennes avrebbe richiesto l'esperto giocatore ex Manchester United ma manca ancora l'accordo tra i due club sul trasferimento.

Se la società francese dovesse presentare un offerta valida ai giallorossi ecco che allora si aprirebbero le porte per un nuovo approdo in Italia dell'ex Juventus. Si tratterebbe in oltre di un doppio ritorno in quanto Paredes ha militato nella Roma nelle stagioni 2014/15 e 2016/17.