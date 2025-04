Ex Juve, Marotta: “Il veto su Paratici è una leggenda metropolitana”

Marotta, ex dirigente della Juventus, ha commentato l'ipotesi di un veto imposto su Paratici per impedirgli di tornare a dirigere in Italia

Intervenuto all’evento Il Foglio a San Siro, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter ed ex direttore sportivo della Juventus, ha parlato di un altro ex dirigente del club bianconero come Fabio Paratici. Ecco le sue parole: “Che il Milan abbia fatto dietrofront su di lui per mia influenza è un’altra leggenda metropolitana milanese. Io non so se esiste un cavaliere bianco, una metafora che si usa tanto nella finanza. Come è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario, il presidente o l’amministratore delegato del Milan. Sono tutte persone che hanno competenza e non aspettano il mio suggerimento. Anche volendo, cosa avrei fatto? A me personalmente, se Paratici venisse a fare il direttore sportivo del Milan sarei ancora più contento, perché mi genererebbe ulteriori stimoli e quindi sarei ancora più incazzato”.

Marotta: “L’esperimento della seconda squadra della Juve ha portato i suoi frutti”

Inoltre, sull'ipotesi di una seconda squadra anche per l'Inter, il presidente del club nerazzurro ha aggiunto: "Io sono molto d'accordo. L'esperimento alla Juventus è partito sotto la mia gestione e negli anni ha portato dei frutti. Al di là dell'aspetto economico c'è quello sportivo: alla luce della considerazione che le rose devono essere ampliate, così avresti la possibilità di avere un serbatoio da cui attingere le cosiddette riserve. È indispensabile, perché oggi i format della nostra federazione hanno la prima squadra e l'under 19, con un divario che si fa molto sentire, soprattutto nei grandi club".