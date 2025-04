Ex Juve, Manna: “Conte? Lavoro di mister e squadra incredibile”

Giovanni Manna ha parlato dell'allenatore ex Juve, Antonio Conte, complimentandosi per il grande lavoro del tecnico e della sua squadra

In occasione della premiazione svoltasi a Coverciano del Premio Nazionale MCL-USSI “Inside the sport”, ha parlato il direttore sportivo del Napoli ed ex dirigente della Juventus, Giovanni Manna. Ecco le sue parole: “Conte? Se pensiamo da dove siamo partiti e se guardiamo che oggi siamo primi a 4 giornate dal termine… Il lavoro di squadra e mister è stato incredibile, se arriveremo in fondo sarà merito loro. Il Napoli ha sempre investito nei calciatori, l’impegno della famiglia De Laurentiis è stato costante. Il prossimo anno giocheremo la Champions ,stiamo programmando, ma ora siamo concentrati sul presente e fra un mese vedremo”.

Manna: “Il mister e la squadra hanno bisogno di vicinanza”

Inoltre, sul suo lavoro come direttore sportivo, Manna ha aggiunto: “Durante l’anno mi piace girare, il calciomercato si prepara durante l’anno. Ma in questo momento credo che la vicinanza e la presenza sia fondamentale, siamo un gruppo di lavoro. La squadra, il mister e lo staff hanno bisogno di vicinanza. Solo l’esserci è fondamentale, un supporto silenzioso utile. Per ora siamo felici di quello che abbiamo fatto. Tre caratteristiche del buon direttore sportivo? Passione, grande determinazione e tantissima elasticità. Questo mondo è dinamico, bisogna essere sempre pronti e dinamici”. Leggi anche le parole di Manna su Danilo <<<