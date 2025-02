Ex Juve, Manna: "Avevamo un accordo con Danilo ma..."

Giovani Manna ha parlato dell'ex difensore della Juve, Danilo: il dirigente avrebbe spiegato come avesse trovato un accordo con il giocatore

In conferenza stampa, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dell’ex difensore centrale della Juventus, Danilo, oggi al Flamengo. Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda Danilo, lo conosco personalmente. Avevamo un accordo: avevamo pressoché definito tutto. Ci aspettavamo il suo arrivo dopo l’accordo: poi lui ha fatto una scelta di vita. L’avevamo portata avanti fino a un certo punto, purtroppo è andato così”. Inoltre, su Pietro Comuzzo, il dirigente ha aggiunto: “Su Comuzzo avevamo l’intenzione di fare un investimento per il futuro, e permetteva a Rafa Marin di andare a giocare da un’altra parte. Abbiamo fatto un’offerta reale, ne abbiamo fatta un’altra, ci eravamo spinti già oltre al valore del calciatore. Ma non siamo riusciti a portarla a termine. Dispiace che sia stato tutto così mediatico”.

Manna: “Adeyemi non è voluto venire subito…”

Infine, su Karim Adeyemi, profilo che sarebbe seguito anche dalla Juventus, il direttore sportivo ha detto: "Con Adeyemi avevamo una bozza di accordo con il Dortmund. Siamo stati lì, abbiamo parlato ma il calciatore non era sicuro e non è voluto venire adesso. Non abbiamo voluto insistere. Tutti i calciatori che sono arrivati da quest'estate hanno voluto fortemente venire a Napoli. Io non devo convincere nessuno in questo momento: se vuoi venire, vieni. I soldi della cessione di Kvara e di quelle che verranno nel futuro li investiremo per rinforzare la rosa. Saint-Maximin? Ci sono stati problemi burocratici. Un peccato averci pensato troppo tardi a un profilo come lui: abbiamo perso tempo a inseguire altri grandi giocatori".