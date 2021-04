Ex Juve: Inter Miami indagata per il tesseramento di Matuidi

Il comunicato della MLS

Nel corso dell'ultima sessione di mercato estiva, la Juventusha dato il via ad un processo di svecchiamento della rosa, così da costruire in breve tempo un nuovo ciclo di successi. Ecco che, così, hanno lasciato Torino alcuni grandi protagonisti dei successi conseguiti in Italia dal 2012 ad oggi, tra cui Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Proprio il trasferimento del francese, passato a parametro zero all'Inter Miami dopo aver rescisso l'accordo che lo legava ai campioni d'Italia, è finito al centro di alcune indagini effettuate dalla Mls, lega del massimo campionato di calcio statunitense. Come affermato in una nota ufficiale dalla stessa Major League Soccer, l'ingaggio dell'ex nazionale francese sarebbe irregolare perchè:

"La Lega ha concluso che l'Inter Miami non è stata conforme alle regole del Roster e del bilancio nel 2020. Nel 2020, Matuidi è stato classificato come un giocatore TAM (Targeted Allocation Money). Il compenso di Matuidi era superiore al limite salariale per un giocatore TAM e avrebbe dovuto essere classificato come 'Designated player'. Di conseguenza, l'Inter Miami CF ha violato il limite sui 'Designated player' in quanto la squadra ha già tre giocatori classificati così oltre a Matuidi".

Tra i tre giocatori classificati come "TAM" c'è anche l'altro ex bianconero Gonzalo Higuain, trasferitosi, come già detto in precedenza, negli Stati Uniti anche lui nel corso della passata finestra dei trasferimenti estiva, in cui era finito ormai ai margini della rosa a disposizione di mister Andrea Pirlo. Oltre a lui Rodolfo Pizarro e Matias Pellegrini. In Mls si può superare il tetto salariale di 4 milioni di euro soltanto per tre giocatori, come dichiarato dalla regola istituita nel 2007 con l'arrivo ai Los Angeles Galaxy proprio di David Beckham. Per il club dell'ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid e Nazionale inglese eventuali sanzioni verranno comunicate nei prossimi giorni.