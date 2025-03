Ex Juve, Iraola: “Huijsen al Real Madrid? Chiedetelo a lui”

Intervenuto Iraola, allenatore del Bournemouth, in conferenza stampa ha parlato del futuro dell'ex Juve Huijsen

Alla voce “rimpianto” nel vocabolario della Juve c’è scritto chiaro e tondo Dean Huijsen. Il difensore classe 2005 in estate è stato venduto al Bournemouth per poco più di 15 milioni di euro, dove è diventato subito un perno della difesa, conquistandosi anche la convocazione e l’esordio con la maglia della Spagna. Il suo futuro sembra però essere lontano dall’Inghilterra, con il Real Madrid che lo segue da vicino. Intervenuto sull’argomento Iraola, allenatore del Bournemouth, in conferenza stampa ha detto: “Non è che siamo sorpresi, sta giocando con costanza e ha fatto molto bene. È migliorato molto anche durante la stagione. Ha affrontato attaccanti molto difficili, sapevamo di avere un giocatore molto forte. Se può andare al Real Madrid? Dovete chiederlo a lui“.

Juve, le parole di Kluivert su Huijsen

Qualche giorno fa, invece, Justin Kluivert aveva detto: "Gioca per il Bournemouth con me. È un grande giocatore. La Spagna ha un fenomeno da qui a tanti anni. È davvero incredibile. È venuto in Inghilterra in estate e si è adattato in modo fantastico. È così giovane e gioca già per la Spagna, e gioca così. Sono sicuro che avrà molte offerte in estate. E sappiamo tutti che l'anno prossimo non sarà con noi a Bournemouth".