Ex Juve, 8 giornate di squalifica a Hernanes in Prima Categoria

L'ex Juve Hernanes è stato squalificato dal Giudice Sportivo per 8 giornate in Prima Categoria: il comunicato ufficiale

Ricordate Hernanes? Il Profeta? L’ex centrocampista brasiliano di Inter e Juve ora gioca in Prima Categoria ma sarà costretto a lunghissimo stop. Il Giudice Sportivo l’ha infatti squalificato per ben 8 giornate. Ecco il comunicato ufficiale: “Nello specifico il giocatore, a seguito della concessione di un rigore in favore degli avversari, si avvicinava correndo all’arbitro e protestava con veemenza ponendosi faccia a faccia con lui. L’arbitro decideva quindi di ammonirlo, ma prima di poter esibire il cartellino giallo il giocatore colpiva il cartellino e lo faceva cadere a terra. L’arbitro faceva per estrarre il secondo giallo e quindi il cartellino rosso ma il Sig. De Carvalho Viana Anderson Hernanes colpiva il braccio dell’ufficiale di gara facendo cadere anche il cartellino rosso. Veniva allontanato dai compagni mentre continuava a protestare”.

Un brutto episodio quello di Hernanes, che però non sembra essere particolarmente preoccupato. Nell'ultimo profilo l'ex Juve ha deciso di puntare con forza sui social e i suoi video sono diventati presto virali su Instagram e TikTok. Proprio ieri l'ex centrocampista ha fatto un post mentre si diverte a casa… La squalifica non sembra averlo scalfito.