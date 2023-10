Ex Juve, per Grosso 13 punti di sutura dopo il colpo alla testa

Fabio Grosso, ex calciatore ed allenatore della Primavera della Juve, è stato colpito da una pietra nel match tra Lione e Marsiglia.

Disavventura per Fabio Grossoin Francia. L'ex calciatore ed allenatore della Primavera della Juventus, ora tecnico del Lione, nella serata di ieri è stato colpito in testa da una pietra lanciata dagli ultras del Marsiglia, prima della sfida contro l'Olympique.