Ex Juve, oggi finisce la squalifica di Pogba: pronto a tornare in campo, ma dove?

Oggi termina la squalifica di Paul Pogba: quale sarà il futuro dell'ex Juve? Le ultime novità sul centrocampista francese

“Il mio periodo alla Juventus è giunto al termine. È stato un privilegio indossare la maglia dei bianconeri e condividere così tanti momenti speciali insieme. Faccio tesoro dei ricordi che abbiamo creato”. Con queste parole era iniziato il lungo messaggio di addio di Paul Pogba alla Juve. Il francese è stato squalificato a seguito della positività al doping ma a partire da oggi potrà tornare in campo. La domanda è dove. Negli ultimi mesi il centrocampista si è allenato da solo per mantenere la forma fisica e sono tante le voci di interessamenti da parte di squadre da tutto il mondo. Nella realtà dei fatti, però, non ci sono state proposte concrete.

Ex Juve, Pogba al Marsiglia?

Una delle squadre più discusse è di certo il Marsiglia, con Rabiot che ha dichiarato a più riprese di voler tornare a giocare con lui: "Gli consiglio di venire al Marsiglia. Paul è un giocatore di talento, se mostra tutte le sue capacità fisiche ed è in buona forma rimane un top player. Non gioca da un po'. È complicato tornare ad alti livelli". L'allenatore della squadra francese De Zerbi ha però negato tutto: "Ultimamente mi parlano più di Paul che dei risultati. È un giocatore e una persona straordinaria. Quando era alla Juve era una superstar, arrivò 3° al Pallone d'Oro, i miei amici mi chiedevano tante cose e lui mi aiutava sempre. Non ci sono discussioni avanzate. Non ci sono discussioni con Pogba, né incontri. Non sto chiudendo la porta, ma crea molte speculazioni. Si tratta soprattutto di sogni più che di realtà sul mercato".