Ex Juve, Fagioli si presenta alla Fiorentina: “Sono felice”

L'ex Juve Nicolò Fagioli è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai tifosi della Fiorentina: le sue parole

Dalle giovanili alla Next Gen, arrivando poi in Prima Squadra: Nicolò Fagioli è stato da sempre un vero tifoso della Juve prima ancora di un giocatore. Ora il centrocampista italiano ha lasciato Torino e si è trasferito alla Fiorentina, dove è pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera.

Fiorentina, le parole di Fagioli

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione l'ex Juve ha detto: "Qui è stupendo. Sono felice. Oggi mi sono allenato con i miei nuovi compagni, molti di loro li conosco già perché ho condiviso con loro delle belle esperienze in nazionale. Conosco bene anche Edo, sono molto legato a lui. Mi hanno accolto benissimo, si vede che è un bel gruppo. Il mio obiettivo sui gol? Eh, fare gol è sempre bello, ma lo è anche farlo fare. Io intanto voglio fare più punti possibili qui. Poi mi piacerebbe contribuire alla vittoria della Conference League. A centrocampo mi trovo bene ovunque, mediano in un centrocampo a due, o mezzala in uno a tre. Se dovessi scegliere preferirei mezzala o davanti alla difesa piuttosto che trequartista, ci giocavo quando ero più giovane, ma mi trovo meglio altrove".