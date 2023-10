Ex Juve, dietrofront Crotone: richiamato il tecnico Zauli

Nel giro di poche ore il Crotone è tornato sui suoi passi e ha richiamato Lamberto Zauli, ex tecnico della Juventus Next Gen, in panchina

Esonero boomerang per Lamberto Zauli. Il Crotone ha richiamato l'ex tecnico della Juventus Next Generation dopo che, poche ore prima, la stessa società lo aveva sollevato dalla panchina della squadra rossoblù. La dirigenza del club calabrese calabrese ha inoltre indetto una conferenza stampa non programmata per spiegare le decisioni sull'accaduto.