Nicolussi Caviglia: “Ho imparato molto da Pjanic, con Zauli buon rapporto”

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Sudtirol, ma di proprietà della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, toccando diversi temi. Ecco le sue parole: "Mi sono trovato subito benissimo, appena arrivato sono partito per il ritiro e in queste due settimane c'è stato modo di poter conoscerci meglio e amalgamare un gruppo che lo scorso anno è stato protagonista nella promozione in Serie B. E' un onore poter giocare in questo club. A livello individuale vorrei giocare con continuità in modo così da tornare sui miei livelli, a livello di squadra toglierci le maggiori soddisfazioni possibili. Forse è un po' diversa, perché quest'anno saranno presenti tante piazze storiche che sono poi anche delle corazzate. Ci sarà molta bagarre per salire in Serie A, le nostre prime tre giornate saranno molto difficili ma del resto non esistono mai partite semplici. Zauli? Il tipo di rapporto è molto buono, è stato un incentivo in più per la scelta di questo club. Il mio ruolo è quello di mezz'ala destra o sinistra, ma per me è indifferente la zona di campo in cui mi impiegherà".