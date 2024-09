Ex Juve, Di Maria lascia l’Argentina: “Ora ha un tifoso in più”

Angel Di Maria si ritira dall'Argentina: l'ex calciatore della Juve ha espresso il suo commiato in occasione dell'ultima gara della Nazionale

In occasione dell’ultima gara disputata dall’Argentina di qualificazione ai mondiali contro il Cile, Angel Di Maria, ex calciatore della Juventus, ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale albi celeste. Ecco le sue parole: “Ho molti sentimenti contrastanti dentro. Per prima cosa voglio ringraziare tutti i dipendenti dell’AFA. Ho passato 16 anni nell’Albiceleste, ho sperimentato momenti difficili e altri meravigliosi. Sono molto emozionato, è difficile parlare”.

Di Maria: “Abbiamo molte “palle” per continuare a vincere”

Di Maria ha proseguito: “Ho avuto la fortuna di giocare con diverse generazioni. Non potevamo vincere niente prima, ma mi hanno insegnato a continuare a combattere e voglio ringraziarli per questo. Questi ragazzi invece mi hanno dato la possibilità di vincere tutto, sarò sempre grato a loro. Me ne vado così, con tutto questo amore. Grazie per sempre, ora sono un tifoso in più, in Copa America e ai Mondiali. Abbiamo molte ‘palle’ per continuare a vincere. Infine spendo due parole per mia moglie e le mie figlie, che non hanno mai permesso che le critiche mi ferissero”.