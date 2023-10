Ex Juve, Di Maria: “Calcio italiano fantastico. Inter in un ottimo momento”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Angel Di Maria, l'anno scorso alla Juventuse oggi al Benfica, ha presentato la sfida all'Inter di Champions League. Ecco cosa ha detto: "È difficile parlare solo di questo o quel giocatore, perché l'Inter ha tanti calciatori di grande qualità e dovremo dare tutti il 100% per ottenere un buon risultato. Con l'Inter sarà una partita a sé, è una gara di Champions contro una finalista della scorsa edizione e che ora è in testa in campionato. Anche i nerazzurri stanno attraversando un ottimo momento e sarà una partita difficile".