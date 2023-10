Di Maria: “Contatto con l’Inter lo scorso anno? No. Sulla Champions…”

Angel Di Maria, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Non sempre si può essere decisivi, non sempre succede, però sono contento. È fondamentale aver iniziato bene, posso aiutare la squadra a crescere e vincere titoli. Domani la partita sarà molto complicata, servirà tantissima qualità: è difficile dire dove si giocherà la partita, ma dovremo essere al cento per cento.