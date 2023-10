Ex Juve, caos per Bonucci all’Union Berlino: cosa sta succedendo

Tempi non semplici per l'ex capitano della Juventus Bonucci all'Union Berlino: la squadra tedesca continuerebbe ad avere problemi interni

Nonostante la smentita via social di Leonardo Bonucci sui cattivi rapporti con l'allenatore e lo staff dell'Union Berlino, per l'ex Juventus non sarebbero tempi facili. Rientrato il caso del malumore del difensore italiano dopo aver recepito la sua assenza tra i titolari, altri fatti inconfutabili minerebbero la serenità dell'ambiente.