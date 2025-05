Ex Juve, Danilo lancia il progetto Crescer: “Il calcio è carente di supporto emotivo”

Intervenuto al Web Summit di Rio de Janeiro l'ex Juve Danilo ha parlato di un importante progetto da lui creato

Intervenuto al Web Summit di Rio de Janeiro l’ex Juve Danilo ha parlato di un importante progetto da lui creato: “Il calcio è un ambiente che conosco piuttosto bene e so quanto sia carente in termini di supporto emotivo. Abbiamo già in fase di sviluppo un progetto socio-emotivo chiamato “Crescer”, che inizialmente è stato pensato per supportare altri progetti sociali. È in fase di sperimentazione nel mio progetto sociale Futuro Re2ondo, che ha una sede a Bicas, Minas Gerais — da dove vengo — e anche a Belo Horizonte, dove assiste più di 420 bambini”

Ex Juve, le parole di Danilo

"È un progetto con cui cerchiamo di offrire un'educazione socio-emotiva a bambini dai sei ai 17 anni. Il nostro obiettivo, una volta che questo progetto sarà testato, è anche quello di cercare, in un certo senso, un collegamento con le squadre e implementarlo nei settori giovanili delle squadre di calcio che desiderino far parte di questa, diciamo, rivoluzione socio-emotiva che stiamo vivendo, perché oggi è impossibile non parlarne. Soprattutto nel calcio, un ambiente in cui la pressione per ottenere risultati è sempre altissima, mentre il supporto all'essere umano è normalmente molto scarso", ha concluso.