Ex Juve, disastro Chiesa in FA Cup: Liverpool eliminato

Il Liverpool è primo in classifica in Premier League e in Champions League, eppure è stato costretto ad arrendersi in FA Cup. La squadra di Arne Slot, infatti, è stata battuta 1-0 dal Playmouth Argyle, squadra ultima nella seconda divisione inglese. A segnare il gol vittoria è stato Hardie, che ha deciso la partita su calcio di rigore nella seconda frazione di gioco. Slot a fine partita ha detto: “È un grande giorno per il Plymouth. Avevano un buon piano di gioco e meritano tutto il merito per la loro prestazione di oggi. Non stavamo passando una buona giornata e un risultato come questo è il risultato. Entrambe le squadre non hanno creato molte occasioni e la partita è stata decisa da un rigore che è stato assegnato correttamente. Non c’era molto di cui essere felici. L’unica cosa di cui ero felice era che i ragazzi hanno continuato a lottare per 100 minuti”.

